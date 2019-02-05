سلم رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب البروفسور زياد سلامة درعا تكريميا تقديرا لجهوده في إنجاح مشاركة الجامعة اللبنانية في معرض "إيدك" لطب الأسنان في دبي بحضور عميد كلية طب الأسنان البروفسور طوني زينون.
وتُشارك الجامعة اللبنانية في مؤتمر ومعرض "إيدك" لطب الأسنان الذي ينطلق اليوم في دبي، وهو أكبر معرض ومؤتمر متخصص في طبّ الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والثاني عالميا، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من مختلف دول العالم.
كما يشارك طلاب من الجامعة اللبنانية في المسابقة العلمية المخصصة لطلبة الجامعات في المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب يسلم سلامة درعا تكريميا تقديرا لجهوده في "إيدك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.