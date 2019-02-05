أيوب يسلم سلامة درعا تكريميا تقديرا لجهوده في "إيدك"

سلم رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ البروفسور زياد سلامة درعا تكريميا تقديرا لجهوده في إنجاح مشاركة الجامعة اللبنانية في معرض "إيدك" لطب الأسنان في دبي بحضور عميد ​كلية طب الأسنان​ البروفسور طوني زينون.

وتُشارك الجامعة اللبنانية في مؤتمر ومعرض "إيدك" لطب الأسنان الذي ينطلق اليوم في دبي، وهو أكبر معرض ومؤتمر متخصص في طبّ الأسنان في منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ وجنوب آسيا والثاني عالميا، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من مختلف دول العالم.

كما يشارك طلاب من الجامعة اللبنانية في المسابقة العلمية المخصصة لطلبة ​الجامعات​ في المؤتمر.