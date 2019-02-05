الجيش الاسرائيلي مشط محيط موقع السماقة بمزارع شبعا

افادت معلومات صحافية بأن "​الجيش الاسرائيلي​ قام بتمشيط محيط موقع السماقة في داخل ​مزارع شبعا​ بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في ظل تحليق ل​طائرة​ استطلاع إسرائيلية من دون طيار في اجواء المنطقة".

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