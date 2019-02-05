جبق تسلم من حاصباني وزارة الصحة: سنتعامل بشفافية لنكون على مستوى التطلعات

أكد وزير الصحة السابق ​غسان حاصباني​ في مؤتمر صحفي خلال عملية التسليم والتسلم بينه وبين وزير الصحة ​جميل جبق​ أن "همنا ان يكون هناك استمرارية بالرغم من كل الصعوبات والتحديات المالية والإستمرارية للدواء الذي يقدم في ​الكرنتينا​".

ولفت حاصباني الى أنه "سيعمل عليها بالمستقبل وبالرغم من كل التحديات ونقص الموازنات الطريق كان صعبا وسيبقى لانه ليس من السهل التعاطي مع صحة الناس واستمرارية سلامة الصحة و​سلامة الغذاء​ بالبلد"، مشيراً الى أنه "علي سبيل المثال حققنا 46 الف كشف على مؤسسات غذائية العام الماضي، على امل ان يستمر ذلك في المستقبل لصالح ​لبنان​ واللبنانيين".

وأكد أن "موضوع كبير عملنا عليه مطولا وهو البطاقة الصحية وما زال هناك الخطوات الاخيرة وتطلق هذه البطاقة، على ان يستمر العمل بها".

وتوجه حاصباني الى جبق، مشيراً الى "اننا نسلمكم قطاع الصحة في لبنان و​وزارة الصحة​ الوصية على هذا القطاع وهي بالمرتبة 23 عالميا من حيث الفعالية والأولى عربيا من حيث نوعية الخدمات الصحية آملين أن تتقدموا وتحققوا المراتب".

ولفت الى "اننا نتمنى ان يكون لبنان هوالاول، والمريض اللبناني يحصل على رعايته التي يستحقها ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والمهمة صعبة وليست سهلة، ودائما سيكون قلبنا ويدنا مع قطاع الصحة وفريق العمل وكل المعنيين بتقدم القطاع قدما بشفافية ومصداقية".

من جهته، نوّه جبق إلى أنّه "لم يكن بالإمكان القيام بأكثر ممّا قام به حاصباني، في ظلّ السقف المالي الّذب كان محدّدًا في الوزارة"، مركّزًا على "أنّنا سنؤمّن الاستمرارية بإنجاز الملفات لتكون الطبابة بمتناول الجميع". ووعد بـ"التعامل بشفافية وتعاون، لنكون على مستوى تطلّعات المواطنين".