جريصاتي: الحكومة لن تألو جهدا من أجل عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلدهم

لفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، في تصريح له قبيل اجتماع لجنة ​البيان الوزاري​، إلى "أنّنا سنعمل على إدخال هامش واسع في البيان الوزاري لوزير شؤون النازحين".

وأكّد أنّ "الحكومة لن تألو جهدًا من أجل عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلدهم".