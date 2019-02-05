جريصاتي: الحكومة لن تألو جهدا من أجل عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلدهم

لفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، في تصريح له قبيل اجتماع لجنة البيان الوزاري، إلى "أنّنا سنعمل على إدخال هامش واسع في البيان الوزاري لوزير شؤون النازحين".
وأكّد أنّ "الحكومة لن تألو جهدًا من أجل عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلدهم".
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