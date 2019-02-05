ظريف: اسرائيل تدعم الإرهاب وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بسوريا والمنطقة

لفت وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ خلال استقباله نظيره السوري ​وليد المعلم​ إلى أن "الكيان الصهيوني يدعم ​الإرهاب​ ويعمل على زعزعة ​الأمن​ والاستقرار في ​سوريا​ والمنطقة".

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