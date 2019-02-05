وزير النفط الايراني: لن ندع صادرات نفطنا تصل الى الصفر

أكد وزير النفط في الايراني بيجن زنكنه أن "قطاع النفط يشكل رأس الحربة في الحرب الاقتصادية، وقد أعلن الاميركيون ان يريدون ايصال صادرات النفط الايراني الى الصفر، ولكننا وقفنا بقوة امام بذلك، ولن ندعهم يحققون هدفهم"، مشيراً إلى أن "قطاع النفط الايراني حقق انجازات هامة للغاية بعد انتصار الثورة، وعلى سبيل المثال أصبحت الطاقة التكريرية 30 ضعفا هما كانت عليه قبل الثورة، لتصل الى 1060 مليون متر مكعب في اليوم، بعد ان كانت قبل الثورة 36 مليون متر مكعب".
ولفت إلى أنه "قبل الثورة كانت هناك فقط قرية واحدة تتمتع بالغاز، في حين انه تم ايصال الغاز الى 27 ألف قرية بعد الثورة"، مشيراً إلى أنه "كان انتاج المكثفات الغازية قبل الثورة صفرا، والآن ننتج 750 ألف برميل من المكثفات الغازية يوميا وكان انتاج البتروكيمياويات قبل الثورة 1.2 مليون طن يستهلك منها 600 ألف طن في الداخل وكان يتم تصدير 600 ألف طن الى الخارج، ولكن خلال هذا العام، بلغ انتاج البتروكيمياويات 30 مليون طن بقيمة 17 مليار دولار، يتم عرض 5 الى 5.5 مليار دولار منها في الداخل".
وبشأن تطوير قطاع التكرير، أشار زنكنه الى ان "الطاقة التكريرية قبل الثورة كانت قرابة 1.1 مليون برميل يوميا، وفي الوقت الحاضر تبلغ 2.2 مليون برميل، كما كانت ايران تنتج 14 مليون ليتر من البنزين يوميا قبل الثورة، والآن يمكننا ان ننتج 105 ملايين ليتر".
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