شمخاني يحذر اسرائيل من مواصلة اعتداءاتها على سوريا

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي ، الاميرال علي شمخاني ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر وسعا في تقديم اي مساعدة خلال مرحلة اعادة اعمار سوريا"، محذرا اسرائيل من "مواصلة اعتداءاتها على الاراضي السورية".
ولفت إلى ان "تعاون ايران وسوريا في مكافحة الارهاب التكفيري حقق مكتسبات لايمكن انكارها بالنسبة للمنطقة والامن الدولي، وهذه العملية ستستمر حتى انتهاء الازمة الامنية في سوريا"، مشيداً بـ"الجهود السياسية التي تبذلها الحكومة السورية لتهيئة الارضية لمشاركة اعضاء المجتمع المدني في لجنة مراجعة الدستور"، مشيراً إلى أن "العراقيل العديدة التي وضعها الغربيون في العملية السياسية الحالية تظهر أن مواقفهم وذرائعهم غير المنطقية هي مجرد دعم لاستمرار الأزمة في هذا البلد".
واوضح شمخاني ان "قضايا العالم الاسلامي واحدة ومترابطة، ويجب على الدول الاسلامية أن تعمل من أجل نهج تقارب وتعاون لحل المشاكل القائمة"، مضيفا: "يحاول الأعداء المشتركون للعالم الاسلامي، وخاصة اميركا والكيان الصهيوني، تدمير المصالح العظيمة للدول الاسلامية، مثل الأمن والتقدم الاقتصادي، من خلال ايجاد وتوسيع نطاق الصراعات والانقسامات".
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