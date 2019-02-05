شمخاني يحذر اسرائيل من مواصلة اعتداءاتها على سوريا

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي ، الاميرال ​علي شمخاني​ ان "الجمهورية الاسلامية ال​ايران​ية لن تدخر وسعا في تقديم اي مساعدة خلال مرحلة اعادة اعمار ​سوريا​"، محذرا ​اسرائيل​ من "مواصلة اعتداءاتها على ​الاراضي السورية​".

ولفت إلى ان "تعاون ايران وسوريا في ​مكافحة الارهاب​ التكفيري حقق مكتسبات لايمكن انكارها بالنسبة للمنطقة والامن الدولي، وهذه العملية ستستمر حتى انتهاء الازمة الامنية في سوريا"، مشيداً بـ"الجهود السياسية التي تبذلها ​الحكومة السورية​ لتهيئة الارضية لمشاركة اعضاء ​المجتمع المدني​ في لجنة مراجعة ​الدستور​"، مشيراً إلى أن "العراقيل العديدة التي وضعها الغربيون في العملية السياسية الحالية تظهر أن مواقفهم وذرائعهم غير المنطقية هي مجرد دعم لاستمرار الأزمة في هذا البلد".

واوضح شمخاني ان "قضايا ​العالم الاسلامي​ واحدة ومترابطة، ويجب على الدول الاسلامية أن تعمل من أجل نهج تقارب وتعاون لحل المشاكل القائمة"، مضيفا: "يحاول الأعداء المشتركون للعالم الاسلامي، وخاصة ​اميركا​ والكيان الصهيوني، تدمير المصالح العظيمة للدول الاسلامية، مثل ​الأمن​ والتقدم الاقتصادي، من خلال ايجاد وتوسيع نطاق الصراعات والانقسامات".