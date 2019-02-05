أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 7 بنوك بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الدولار، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش أمام الجنيه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والقاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والتجاري الدولي، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بستواه في الصباح.

وتراجع سعر صرف العملة الأمريكية 5 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والقاهرة إلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بنحو 6 قروش، إلى 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنكي التعمير والإسكان، وقناة السويس إلى 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، وهو سعر تعاملات الصباح.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشا واحدا، إلى 17.64 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي تراجعًا كبيرًا بقيمة وصلت 25 قرشًا.

وكان مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، قال لمصراوي ، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، منذ أسبوعين، والتي قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، منذ أسبوعين، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.