بالصور.. سماع شهود الإثبات في محاكمة رئيس مصلحة الجمارك الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي، اليوم الثلاثاء، سماع شهود الإثبات، في قضية محاكمة رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 أخرين، أن المتهم جمال عبد العظيم، طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين علاء المنصوري وإسلام حجاج، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما، بالإضافة إلى اتهامات أخري.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في جلستها، أمس الاثنين، الموافقة على سماع شهادة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بناء على طلب الدفاع عن المتهم الأول، وكذلك لمناقشة شهود الإثبات، ولعرض الاسطوانات المدمجة الخاصة بالتحقيقات، وضم تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بالدعوي، وصدقت بالمستندات المنوه عنها بمحضر الجلسة.