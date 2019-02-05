ملك الأردن يوجه بإعادة النظر في تعيينات مسؤولين أثارت جدلا

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (د ب أ):

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، حكومته إلى إعادة النظر في تعيينات بمناصب قيادية لأشقاء أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).

وجاء قرار الملك بعد جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت التعيينات تأتي تحت ضغوطات من أعضاء البرلمان على رئيس الحكومة عمر الرزاز مقابل تمرير قرارات حكومية.

وترأس الملك جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم لإعادة النظر في التعيينات، في بلد تواجه فيه الحكومة الكثير من الاتهامات بالفساد.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس تعيين 4 أشقاء لنواب في مناصب قيادية، وقال إن التعيينات جاءت بعد حصولهم على أعلى تقييم في نظام تعيين الوظائف القيادية.