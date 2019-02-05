غلق طرق سريعة بسبب العاصفة الترابية في واحة الفرافرة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أغلقت إدارة مرور الوادي الجديد، منذ قليل، طريق "الفرافرة – البحرية"، "الفرافرة – الداخلة" في الوادي الجديد بسبب العواصف الترابية.

وضربت عاصفة ترابية، اليوم الثلاثاء، مركز الفرافرة وقراها، صاحبها انخفاضًا ملحوظاً في درجات الحرارة، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة والداخلية بالمركز.

من جانبها رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الطوارئ في جميع المرافق والقطاعات الخدمية لمواجهة أي أحداث قد تنجم بسبب التغييرات المناخيةّ.