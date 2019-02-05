محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد -محمد الباريسي:
أغلقت إدارة مرور الوادي الجديد، منذ قليل، طريق "الفرافرة – البحرية"، "الفرافرة – الداخلة" في الوادي الجديد بسبب العواصف الترابية.
وضربت عاصفة ترابية، اليوم الثلاثاء، مركز الفرافرة وقراها، صاحبها انخفاضًا ملحوظاً في درجات الحرارة، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة والداخلية بالمركز.
من جانبها رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الطوارئ في جميع المرافق والقطاعات الخدمية لمواجهة أي أحداث قد تنجم بسبب التغييرات المناخيةّ.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق طرق سريعة بسبب العاصفة الترابية في واحة الفرافرة بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.