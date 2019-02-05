بينهم ربة منزل.. ضبط 14 شخصا أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف القبض على 14 شخصا بينهم مقاول ومهندس، وخفيران نظاميان، و10 آخرين، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض شرق النيل، وبحوزتهم جهاز استشعار للكشف عن المعادن وأدوات حفر، و3 سيارات و3 دراجات نارية.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، بقيام "م.ع"، 59 سنة - مقاول، "أ.م"، 28 سنة، مهندس مدني، والخفير النظامي "ع.م"، 44 سنة، من قوة قسم شرطة بني سويف، والخفير النظامي "ع.ج"، 44 سنة، من قوة قسم شرطة بني سويف، و"أ.ق"، 32 سنة، عامل، مقيم حي الغمراوى، و"ي.م"، 32 سنة، عامل، مقيم في أشمنت مركز ناصر، و"ك.أ"، 30 سنة، عامل، مقيم الجزيرة المرتفعة، و"ف.ع" 32 سنة، عامل، و"ز.م"، 23 سنة، عامل، مقيم بالجزيرة المرتفعة، و"ع.م" 54 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم بالروضة، و"ع.م"، 43 سنة، مراقب جودة بالشركة الشرقية للدخان، و"أ.ع"، 30 سنة، فلاح، مقيم في بهبشين، و"ف.ع"، 43 سنة، فلاح، مقيم في بهبشين، و"أ.م"، 55 سنة، ربة منزل، بالتنقيب عن الآثار في بني سويف الجديدة.

وبتقنين الاجراءات جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الحفر عبارة عن جهاز استشعار للكشف عن المعادن، كشاف، كوريك، 3 أجنات حديد، جاكوش كبير الحجم، عتلتين حديد، حبل طوله حوالي 15 مترًا.

وبالمعاينة تبين وجود حفر بعمق 8 أمتار وقُطر مترين تقريباً، كما ضبطت قوات الشرطة 3 سيارات ملاكي و3 دراجات نارية.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأمر مدير الأمن بتعيين الحراسة اللازمة على قطعة الأرض، وجرى التنسيق بين شرطة السياحة والآثار، واتخاذ إجراءات إنهاء خدمة الخفيرين النظاميين، وتحرر محضر بالواقعة.