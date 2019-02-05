اليمن تؤكد وصول رئيس بعثة المراقبين الأمميين الجديد إلى صنعاء

وصل الضابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسجارد اليوم الثلاثاء إلى صنعاء؛ ليحل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت، وذلك حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق - الأسبوع الماضي - على تعيين لوليسجارد خلفا لكاميرت.
يشار إلى أنه استناداً إلى دبلوماسيين، كانت علاقات رئيس المراقبين كاميرت متوترة مع
يذكر أن الجنرال لوليسجارد كان رئيسًا للبعثة الأممية في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يُصبح الممثل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
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