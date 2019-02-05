مباحثات بين العراق والنرويج بشأن تطوير العلاقات الثنائية

وكالات:

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مباحثات مع وزيرة الخارجية لمملكة النرويج اينه اريكسن والوفد المرافق لها تطوير العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أعرب عن أمله في تعزيز

التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب النرويجية في مجال الاستثمار الأمثل للموارد النفطية، وتوسيع برامج الدعم والتدريب للقوات الأمنية العراقية.وأشاد عبد المهدي بدعم النرویج لبلاده في مواجهة الإرهاب، وبمشاركتها في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق ودعمها للبرامجالإنسانية الخاصة بالنازحين والاهتمام باللاجئين العراقيين في النرويج.من جهتها، رحبت وزيرة خارجية النرويج - وفقا للبيان - بتطور العلاقات بين البلدين، معربة عن رغبة بلادها بإقامة علاقات شراكة مع العراق وزيادة فرص التعاون الاقتصادي، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين؛ لوضع أسس لعلاقة شراكة وتعاون، كما أبلغت تحيات رئيسة الحكومة النرويجية وتطلعها لزيارة العراق.. داعية عبد المهدي لزيارة بلادها.