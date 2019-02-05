المعلم: نرى من واجبنا الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على أراضينا

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، على أن الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على الأراضي السورية.
قال المعلم خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء: "الحكومةالسورية تعتبر أن من واجبها الحفاظ على أمن القوات الإيرانية في سوريا".
وأضاف: "المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا جاءوا بدعوة من الحكومة السورية ومهمتهم تعزيز قدرات القوات السورية
وأشار المعلم إلى أن "الحكومة السورية ستواصل بشكل حثيث الحوار مع المعارضة غير المسلحة التي تؤمن بوحدة سوريا"، موضحا أن "التوصل إلى السلام والأمن المستدام في المنطقة رهن بتغيير نهج بعض الدول في دعمها للإرهاب، وكذلك مواجهة فلول العناصر الإرهابية، مثل جبهة النصرة وبقية الجماعات بشكل حقيقي".
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