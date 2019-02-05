أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن نشر قاذفات صواريخ أمريكية في اليابان ينتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.
وأضاف لافروف - خلال كلمة ألقاها في الجامعة الروسية الطاجيكية السلافية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية "عندما يتعلق الأمر بمعاهدة القوىالنووية متوسطة المدى وجزر الكوريل، فثمة صلة خاصة هنا لأن مشكلة وضع قاذفات الدرع الصاروخي الأمريكي العالمية في الأراضي اليابانية من ضمن المشكلات في علاقاتنا مع جيراننا اليابانيين والمتعلقة بالأمن".
وتابع "حذرنا زملاءنا اليابانيين عندما كان يتم توريطهم في هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة من أن ذلك سيمثل انتهاكا لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، قالا - في وقت سابق - إن واشنطن قد تعلق التزاماتها بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى بدءا من الثاني من فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: نشر قاذفات صواريخ أمريكية باليابان ينتهك معاهدة القوى النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.