ميقاتي ترأس اجتماع "كتلة الوسط المستقل": لوقف المناكفات داخل الحكومة

قدت "كتلة الوسط المستقل" إجتماعاً برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور كل من الوزير السابق النائب جان عبيد، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، والنائب الدكتور علي درويش. كما حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني.

وقد رحب أعضاء الكتلة بالوزير افيوني وتمنوا له التوفيق في مهمته الجديدة معربين عن ثقتهم بأنه سيحمل الى الحكومة هواجس وتطلعات جيل الشباب في كل لبنان لا سيما في طرابلس والشمال وستكون له إضافات قيمة على الشان العام.

بدوره، شكر الوزير افيوني الرئيس ميقاتي وأعضاء الكتلة على ثقتهم . وأكد انه سيكون على قدر الامال والمسؤوليات وسيتعاون مع كل مكونات الحكومة لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

الرئيس ميقاتي

وخلال الاجتماع دعا الرئيس ميقاتي "الى تعويض التأخير الذي حصل في عملية تشكيل الحكومة بالعمل الجاد والانتاج والانجاز، لمواجهة الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظرنا لا سيما منها الاصلاحات الاساسية التي تشكل حافزا لدعم المجتمع الدولي للبنان وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر"سيدر واحد".

وقال: "بقدر ما يشكل الانتاج المضاعف فرصة لتعويض ما فات، بقدر ما يجب وقف الخلافات والمناكفات داخل الحكومة كأساس للمعالجة الصحيحة والانتاجية المفيدة، بعيدا عن سياسة الاستئثار والتفرد التي نرى مؤشراتها في بعض المواقف التي سمعناها خلال الايام التي تلت عملية التشكيل" .

وأضاف ميقاتي: "الاقتصاد بحاجة الى علاج فعلي وليس الى مجرد مسكنات او خطوات خجولة متفرقة، وهذا الامر يتحقق من خلال تغيير السلوك والمنهجية والالتزام الفعلي بمكافحة الفساد ووقف الهدر".

وتطرق الى موضوع طرابلس، فقال: نطالب بأن تكون لطرابلس حصة اساسية ليس فقط في البيان الوزاري بل بالممارسة والتطبيق من خلال الافراج عن المشاريع الموضوعة في الادراج، وتنفيذ المشاريع التي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في المدينة. وللمناسبة فاننا نناشد وسائل الاعلام بأن تساهم معنا في اظهار صورة طرابلس بموضوعية صادقة تظهر جمالية المدينة وعيشها الآمن" .