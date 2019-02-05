شكرا لقرائتكم خبر عن النائب شريف نادى: "العدل" أدرجت استكمال بناء محكمة ملوى فى خطة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النائب شريف نادى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوى، ردا من وزارة العدل على سؤاله بشأن طلب استكمال بناء محكمة ملوى.

ولفت نادى، فى تصريحات له، إلى أن وزارة العدل أكدت له أن مجمع محاكم ملوى المكون من مبانى المحكمة الكلية والجزئية والأسرة، تعرض لحريق فى أحداث أغسطس 2013، وقدمت كلية الهندسة والمكاتب الاستشارية تقارير بإمكانية ترميم مبنى المحكمة الكلية ومبنى محكمة الأسرة وعدم إمكانية ترميم المحكمة الجزئية لتأثر العناصر الإنشائية نتيجة الحريق.

وشدد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوى، على أن مذكرة مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم ردا على نائب المصريين الأحرار، أن الهيئة قامت بترميم ورفع كفاءة مبنى المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة وتم افتتاحهما وتشغيلهما.

وأوضحت المذكرة أن المحكمة الجزئية صدر لها قرار إزالة وتكليف مكتب استشارى لاستصدار تراخيص الهدم والبناء وتقديم الرسومات التنفيذية لاتخاذ إجراءات الطرح، كما أنها مدرجة بخطة الهيئة للعام المالى 2019/2020.