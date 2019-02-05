جميل السيد:من حسن حظ البلد أن من يملك القوة يملك العقل

اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "بعد حفلة الجنون التي سبقت القمة جنون ما بعد ​الحكومة​ ، سماحة ​السيد حسن نصرالله​ يدعو للهدوء"، مضيفا:"من حسن حظ البلد أن من يملك القوة يملك العقل".

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