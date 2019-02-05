السنيورة التقى السفير البريطاني وعرض معه الأوضاع الراهنة

عرض رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ مع السفير البريطاني في ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​ الاوضاع الراهنة من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقلات الثنائية بين البلدين .

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