توقيف سارق أموال من داخل قصر عدل طرابلس قبل اكتشاف حصول السرقة

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه "من خلال المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها قطعات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ على كافة الأراضي اللبنانية، توافرت بتاريخ 3/2/2019 معلومات لهذه الشعبة حول أقدام المدعو: - م. خ. (مواليد عام 1998، لبناني) على سرقة أموال ومضبوطات من داخل مكاتب قصر عدل طرابلس فجر التاريخ المذكور.

نتيجة التحريات الفورية التي قامت بها دوريات هذه الشعبة عن المشتبه به، تبين انه من اصحاب السوابق الجرمية في قضايا تعاطي ​المخدرات​، وقد سبق له أن عمل مع والده في قصر عدل طرابلس بصفة عامل صيانة وتنظيفات. على الأثر، تم تكليف قوة من الشعبة العمل على توفيقه بما أمكن من السرعة.

حوالي الساعة 18:30 من التاريخ ذاته، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيفه على متن دراجة آلية في محلة ​باب الرمل​، وبتفتيشيه ضبط بحوزته مبلغ من المال وقدره /13750/ $ و /20/ مليون و/988/ ألف ليرة لبنانية داخل كيس اسود، وكمية من مادة السالفيا وحنجور بداخله ​حبوب مخدرة​ ودفتر لف سجائر. بالتحقيق معه وسؤاله عن مصدر تلك الأموال والمخدرات، اعترف انه أقدم على سرقتها بمفرده فجر تاريخه من قلمي ​النيابة العامة​ ومحكمة الجزاء في قصر عدل طرابلس، اضافة الى مسدسين حربيين. بتاريخ 4/2/2019، تم اجراء دلالة داخل قصر عدل طرابلس والتثبت من حصول السرقة وطريقة دخوله وخروجه منه، كما استعيدت جميع المسروقات المتبقية. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.