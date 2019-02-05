شقير: سنحقق ما يحلم به الجميع في قطاع الاتصالات

قام وزير الاعلام ​جمال الجراح​ خلال حفل تسلم وتسليم في ​وزارة الاتصالات​ مع وزير الاتصالات ​محمد شقير​. وأكد شقير "أننا سنستمر بالمشاريع التي بدأها الجراح وسنحقق ما يحلم به الجميع في ​قطاع الاتصالات​".

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