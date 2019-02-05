محافظ كفر الشيخ يحيل 3 مسئولين للنيابة بتهمة التزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مختص الشئون المالية، ورئيس قسم الحجوزات، ورئيس قسم الشئون المالية، بإدارة الشئون المالية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق إلى النيابة الإدارية، لقيامهم بإعداد خطاب مزور على خلاف الحقيقة والواقع بشأن القضية المرفوعة علي أحد المواطنين بالتعدي بالبناء علي أملاك دولة ملك الوحدة المحلية.

كان محافظ كفر الشيخ، كلف المحاسب محمد فرحات، مدير عام إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، بفحص طلب هيئة قضايا الدولة في كفر الشيخ، بخصوص التأكد من حقيقة خطاب صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، من عدمه، كان مرفقًا في قضية متهم فيها مواطن بالتعدي على أملاك الدولة، يثبت براءته منها.

وتبين من خلال فحص مدير عام إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، صدور الخطاب على غير الحقيقة، ما يثبت تزويره ووقوع شبهة فساد.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن المسئولين الثلاثة المحالين للنيابة الإدارية، أهدروا المال العام بمبلغ 110.003 جنيه، وسهلوا للمواطن المشكو في حقه الاستيلاء على قطعتي أرض من أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.