روسيا: نعتزم تطوير صواريخ جديدة قبل 2021

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع قوله إن روسيا يجب أن تطور صاروخاً موجهاً أرضياً جديداً وصاروخاً تفوق سرعته سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر قبل عام 2021 رداً على اعتزام واشنطن الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم السبت، تعليق العمل بالمعاهدة التي تعود إلى سنوات الحرب الباردة بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارا مماثلا وقالت إنها تعتزم الانسحاب منها متهمة موسكو بانتهاكها.
وقال في الوقت نفسه إنه يتعين على روسيا تطوير صواريخ جديدة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويجو توجيهه أمرا للجيش ببدء العمل على تطوير نظامين صاروخيين جديدين وضمان استكمال العمل بحلول 2021.
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