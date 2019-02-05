- 1/2
- 2/2
كشف موقع mignews، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألغى جميع لقاءاته إثر تعرضه لوعكة صحية ألمّت به الليلة الماضية.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن نتنياهو "مريض وتم إلغاء جدول أعماله، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس النمسا ألكسندر فان دير
وقال مكتب نتنياهو، إنه تقرر أيضا إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء، لقاعدة التدريب العسكري لقوات جفعاتي في وادي الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يلغي اجتماعه مع رئيس النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.