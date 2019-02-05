شاهد.. أهالي المفرج عنهم بالعفو الملكي يستقبلون أبناءهم أمام السجون في الأردن

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غادر عشرات السجناء الأردنيين، صباح الثلاثاء، مراكز الإصلاح والتأهيل بعد استكمال إجراءات الإفراج عنهم تنفيذا لقانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذبعد نشره في الجريدة الرسمية.
واستقبل المفرج عنهم بالزغاريد والأهازيج، والهتاف بحياة الملك عبد الله الثاني شكرا
وتوقعت مصادر مطلعة أن یشمل العفو نحو 8 آلاف محكوم وموقوف بمراكز الإصلاح والتأھیل، حيث شمل العفو كذلك مخالفات السیر وغرامات العمالة الوافدة، وتعاطي المخدرات.
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