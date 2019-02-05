مقتل 22 مسلحًا وإصابة 18 آخرين إثر اشتباك بين قوات الأمن وطالبان بأفغانستان

وكالات:

قتل 22 مسلحًا على الأقل من عناصر حركة (طالبان) المتطرفة ، وأُصِيب 18 آخرون، أثناء تصدي قوات الأمن الأفغانية لهجوم واسع النطاق شنه مسلحو الحركة في ضواحي مدينة قندوز شمالي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع - في

بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن مسلحي (طالبان) شنوا هجومًا واسع النطاق على مواقع تفتيش أفغانية، فيما قامت قوات الأمن بإحباطالهجوم، مشيرة إلى أن قوات الأمن تكبدت خسائر بشرية خلال وقوع الاشتباك، غير أن الوزارة لم تضف المزيد من المعلومات بشأن عدد الخسائر الفعلي في صفوف القوات.ويُعد إقليم قندوز من الأقاليم المضطربة نسبيًا شمالي أفغانستان، حيث تشن حركة (طالبان) هجمات مسلحة ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.