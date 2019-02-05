رئيس فنزويلا: مستعدون للدفاع عن بلادنا ضد أي غزو أجنبي

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكالات:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء عن استعداد بلاده للدفاع عن أراضيها وسيادتها ضد أى غزو أجنبي، مشيرا إلى أن النفط وراء فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قوات عسكرية ضد فنزويلا.

وقال مادورو -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن "الرئيس دونالد ترامب تحدث عن إرسال قوات أمريكية

إلى فنزويلا، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو الحصول علي النفط والثروات الطبيعية للبلاد، فمن الجنون أن نتحدث عن الحرب في القرن الحادي والعشرين"، متابعا "فنزويلا لديها رجال ونساء مستعدون في أى ظرف للتقدم إلى الجبهة والدفاع عنها".وأضاف أن "إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى بلاده يخالف القانون الدولي"، منددا "بدعوة مجموعة ليما الجيش للوقوف إلى جانب رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، واعتراف الدول الأوروبية به رئيسا انتقاليا لفنزويلا".وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان مادورو واستمراره في الحكم لمدة 6 سنوات بالرغم من التهديدات الأمريكية، فيما قالت الحكومة الفنزويلية إنها ستراجع علاقاتها بصورة شاملة مع الدول الأوروبية التي اعترفت بجوايدو رئيسا لفنزويلا.