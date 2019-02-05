مادورو يطلب من البابا فرنسيس مساعدته في تجديد الحوار الفنزويلي

البابا فرنسيس

وكالات:

أكد وزير خارجية الفاتيكان الكردينال بيترو بارولين من أبوظبي أمس الاثنين، أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو كتب رسالة إلى البابا فرنسيس يطلب فيها مساعدته في "تجديد الحوار" الفنزويلي.

ورفض الكردينال الخوض في تفاصيل الرسالة، التي قال مادورو أمس في مقابلة تلفزيونية إنها تدعو البابا "للمساعدة في عملية تسهيل وتعزيز الحوار"

الداخلي، وسط ما تشهده فنزويلا من استقطاب سياسي حاد بين أنصار مادورو ومعارضيه بزعامة رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه مؤخرا رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي وقت سابق دعا البابا فرنسيس لإيجاد تسوية سلمية لأزمة فنزويلا، رافضا الاصطفاف مع أي

من المعسكرين المتصارعين.

وفي هذه الأثناء، عبر المؤتمر الأسقفي الفنزويلي في بيان مشترك أصدره أمس الاثنين مع منظمات دينية أخرى، عن تأييده لمطالب الشعب بالتغيير، وقال: "لقد استيقظ الشعب الفنزويلي، ونزل إلى الشارع لأنه يريد تغيير المسار السياسي والديمقراطي للبلاد".

كما دعت المنظمات الدينية عناصر الأجهزة الأمنية لعدم قمع "أشقائهم الفنزويليين" و"تحمل مسؤوليتهم الحقيقية عن حماية الناس في جميع الظروف، وخاصة عند ممارستهم حق الاحتجاج السلمي".