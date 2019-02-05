كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: ترامب يختار مسؤولا كبيرا بالخزانة لرئاسة البنك الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخطرت مساهمين في البنك الدولي بأن الرئيس يعتزم اختيار المسؤول الكبير بوزارة الخزانة ديفيد مالباس، مرشحاً للولايات المتحدة لقيادة البنك التنموي.

ويضع ترشيح مالباس، أحد أنصار ترامب والمشكك في المنظمات متعددة الأطراف على بداية الطريق للوصول لرئاسة البنك، الذي تعهد بتقديم 64 مليار دولار للدول النامية في السنة المنتهية في 30 يونيو 2018.

ونقلت صحيفة بوليتيكو أول من نشر النبأ، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة لم تسمهم، أن القرار سيُعلن يوم غد الأربعاء، وامتنع متحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخزانة عن التعقيب.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن "إدارة ترامب أبلغت عدة عواصم بترشيح مالباس"، مضيفاً أن "من المستبعد أن يعارض مساهمون أوروبيون في البنك، ترشيحه".