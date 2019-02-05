كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: لا اتفاق مع أمريكا حول المنطقة الآمنة شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه "إذا لم يتم إخراج الإرهابيين من منبج السورية خلال بضعة أسابيع، فستنتهي فترة انتظارنا".

ونفى أردوغان التوصل إلى خطة مع واشنطن بشأن مستقبل الأوضاع في شمال سوريا.

وأضاف: "ما من خطة مُرضية مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي عن خطة لسحب القوات الأمريكية في شمال سوريا ويقدر عددها بنحو 2000 جندي.

وأثار القرار مخاوف حلفاء أمريكا في شمال سوريا من الأكراد خشية هجوم تركي يستغل الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي من المنطقة.

وحاول ترامب تهدئة مخاوف الحلفاء في قوات "سوريا الديمقراطية" بالتأكيد على التمهل وجدولة الانسحاب، بالتزامن مع تهديد أنقرة من مغبة أي عمل عسكري في المنطقة يستهدف الأكراد، الذين تعتبرهم تركيا عناصر إرهابية.