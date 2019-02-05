كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يعقد مؤتمر القيادات العربية السبت القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى، يوم السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهى "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل.

وسيحضر المؤتمر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، و الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

كما سيحضر ستة رؤساء وزراء عرب سابقين، هم: عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، الدكتور إياد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، الدكتور محمود جبريل رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق، الدكتور هاني المُلقي رئيس مجلس الوزراء الأردني السابق، الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية السابق، الدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق.

وسيحضر المؤتمر أيضا عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي، ومحمد ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان السابق، والدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى عدد من كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.