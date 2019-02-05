كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحث الحلفاء لاستعادة مواطنيها الدواعش الذين تأسرهم "قسد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إلى إعادة المواطنين الأجانب الذين جاءوا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف "داعش" وتم أسرهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال "بالادينو"، في بيان، "إن الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى إعادة مواطنيها الذين تحتجزهم قوات الدفاع الذاتي ومحاكمتهم، وتثني على الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الدفاع من أجل إعادة هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية".

وأثنى على "التزام قوات سوريا الديمقراطية الواضح باحتجاز هؤلاء الأفراد بأمان وإنسانية".

وفي وقت سابق من شهر فبراير، أعلنت القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد أنها اعتقلت ثلاثة متشددين آخرين من داعش من ألمانيا والمملكة العربية السعودية ومصر.