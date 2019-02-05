كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يعقد مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى، وذلك يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وسيحضر المؤتمر الرئيس أمين الجميل رئيس جمهورية لبنان الأسبق، والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وستة رؤساء وزراء سابقين: عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، والدكتور إياد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، والدكتور محمود جبريل رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق، ودولة الدكتور هاني المُلقي رئيس مجلس الوزراء الأردني السابق، والحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية السابق، والدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق، بالإضافة لحضور عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي، ومحمد ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان السابق، والدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، والدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، والدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، وعددٍ من كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة، التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات"، التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم، الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس 2019م.