شارابوفا في جلسة تصوير خاصة بالمغرب بـ”ستايل” حسن الحجاج

انضمت نجمة التنس العالمية، ماريا شارابوفا، لقائمة المشاهير الذين خضعوا لجلسة تصوير من طرف المصور المغربي المحترف حسن الحجاج.

وظهرت شارابوفا في صورة نشرها حجاج، أمس الاثنين، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بالأزياء التي يُلبسها عادة للنجوم، والتي تتميز بألوان زاهية، وتصاميم غريبة نوعا ما.

وعلق حجاج على الصورة: “ماريا شربوفا..مراكش 2019، شكرا ماريا وشكر كبير للسيد طارق أكا سيلفارينز”.

وتمضي شارابوفا عطلة قصيرة بمدينة مراكش، وشاركت صورا تعبر عن إعجابها بمدينة النخيل التي أصبحت مؤخرا قبلة لنجوم العالم.

ومن بين آخر النجوم العالمين الذي خضعوا لجلسة تصوير خاصة لدى الحجاج، النجمة مادونا، إضافة إلى فنانين مغاربة مثل دون بيغ، ديزي دروس، منال بنشليخة، المهدي ناسولي، وأميمة باعزية.