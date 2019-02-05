انقسام سيارة إلى نصفين.. وفاة شخص في حادثة سير مروعة في إقليم إنزكان – صور

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أودت حادثة سير خطيرة، وقعت صباح أمس الاثنين، في حي لابيركولا، التابع لجماعة الدشيرة الجهادية إقليم إنزكان أيت ملول، بحياة شخص في مشهد مؤثر، وصادم، وإصابة آخر بجروح بليغة في حالة حرجة.
وأودى الحادث، الذي وقع، في الساعات الأولى من صباح أمس، بحياة شخص، وإصابة صديقه بجروح، وهما ينحدران من منطقة أولاد تايمة في إقليم تارودانت، بعد انقسام السيارة إلى نصفين.
وأكد مصدر لـ”اليوم24″، أن السيارة المعنية بالحادثة، التي تناثرت أجزاؤها في كل مكان، تعود إلى إحدى وكالات كراء السيارات في مدينة أكادير، إذ يرجح بعض أن السبب في انقاسمها إلى جزءين يعود غالبا إلى تعرضها سابقا لحوادث سير أخرى يمكن أن تؤثر في حالتها الميكانيكية، والتقنية.
وفور علمها بالحادثة، انتقلت المصالح الأمنية في إنزكان، تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية بالإقليم، إلى عين المكان، وتم نقل الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الحسن الثاني فى أكادير، بينما يرقد الشخص الثاني في حالة حرجة في المستشفى ذاته.
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