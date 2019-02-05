في ظل أزمة النقل..مجلس البيضاء ينهي تعاقده مع شركة نقل “المدينة”

بعد أيام من تكرر مأساة اشتعال النيران بإحدى حافلات أسطول النقل بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، قرر مجلس التعاون بين الجماعات “البيضاء” إنهاء تعاقده مع شركة “المدينة”.
وصادق أعضاء مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات ” البيضاء” على إنهاء عقد التدبير المفوض لقطاع النقل عبر الحافلات مع شركة “نقل المدينة”، مقررا تفويض الرئاسة لتحديد الصيغة المناسبة لتفعيل هذا القرار.
يشار إلى أن مشكل النقل في العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء، جر انتقادات لاذعة على عمدة المدينة عبد العزيز العماري المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وسط مطالب بتحسين النقل، الذي يمثل مأساة لساكنة أكبر مدن المغرب.
كما أن العاصمة الاقتصادية، تجددت فيها حوادث اشتعال النيران في حافلاتها قبل أيام قليلة، بعدما تسبب عطل في إحدى الحافلات في اشتعال النيران، ما خلف هلعا وسط الركاب، وهو الحادث الذي جدد رفع مطالب تحديث أسطول النقل في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
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