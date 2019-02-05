المغربي أحداد أمام فرصة العودة لتشكيلة الزمالك بقرار من المدرب غروس

قالت تقارير إعلامية مصرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن الدولي المغربي حميد أحداد، أصبح قريباً من العودة إلى الرسمية رفقة الزمالك المصري، بعد استعادته للتنافسية مع المجموعة، خلال المباريات الأخيرة للمجموعة، أبرزها بكأس “الكاف”.

المصادر ذاتها، أوضحت بأن اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي، دخل بقوة في منظمومة المدرب السويسري كريتسيان غروس، بعد فترة الإستعدادات الخاصة بالشطر الأول من الموسم الرياضي الجاري، والتي كان اللاعب قريباً خلالها من مغادرة “الأبيض”، قبل أن تتراجع الإدارة عن تسريحه.

وعانى حميد أحداد، منذ بداية الموسم الرياضي الجاري من غياب “التنافسية”، بقرار تقني، حيث لازم اللاعب الشاب كرسي البدلاء في أبرز المسابقات الرسمية للزمالك، بدءاً من الدوري المحلي، وكأس الكنفدرالية، والبطولة العربية، قبل العودة بقوة إلى المنافسات بالأسبابيع الأخيرة.

يشار، إلى أن أحداد كان قد ودع جماهير المصرية بفترة التوقف الدولي، بعد تشبثه بالرحيل عن المجموعة في تجربة إعارة، إلا أن المسؤولين عن الكرة بالنادي قرروا الاحتفاظ بخدماته، مع منحه وعوداً بخوض دقائق لعب إضافية.