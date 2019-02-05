أشكنازي يعمل على توحيد حزبي غانتس ولبيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على إقامة تحالف بين الأحزاب، باعتبار أن ذلك بات حاجة في هذا الوقت.

وبحسبه، فإنه في الأيام القريبة سوف يعرف الجمهور الإسرائيلي نتائج جهوده.

جاءت أقوال أشكنازي هذه لناشطي حملة "بدون وحدة يضيع الصوت" التي تدعو رؤساء أحزاب ما يسمى "الوسط – اليسار" إلى الوحدة.

وقال أشكنازي إنه لا نقاش على ضرورة الوحدة، وإنه يعمل على ذلك، وإن العمل على ذلك مهم جدا حتى اللحظة الأخيرة.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة نشر أن رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس، يسعى لضم أشكنازي إلى حزبه، ولكن الأخير يشترط دخول السياسة بالوحدة بين حزب غانتس وحزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد.

وتشير تقديرات معسكر غانتس إلى أنه في حال عدم تحقيق الوحدة، فإن أشكنازي سوف يدعم "مناعة لإسرائيل"، سواء كان ضمن القائمة أم لا.

في المقابل، فقد سبق وأن صرح لبيد أنه في حال تشكيل قائمة موحدة لعدة أحزاب من "الوسط – اليسار" فإنه ليس على استعداد للتنازل عن المكان الأول فيها.

يشار إلى أنه في حال قرر غانتس الانضمام إلى أحد الأحزاب، أو تشكيل حزب موحد، فسيكون عليه الإبلاغ عن ذلك حتى موعد أقصاه 21 شباط/ فبراير، وهو موعد إغلاق القوائم لانتخابات الكنيست.

يذكر في هذا السياق أن استطلاع موقع "واللا" الإلكتروني، الذي نشر الأسبوع الماضي، كان قد أشار إلى أن دمج "مناعة لإسرائيل" مع "يش عتيد" و"تيليم" برئاس موشي يعالون، وضم أشكنازي، سوف يحصل على 33 مقعدا، مقابل 27 مقعدا لليكود.