لقاء في المحكمة: النظر في قضيتي صلاح وإغبارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) التي حظرتها إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، والقيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية، وهما من نفس المدينة، أم الفحم، في قاعة محكمة الصلح بحيفا صباح اليوم، الثلاثاء، بعد فترة طويلة بسبب الاعتقالات والحبس المنزلي.

وتعقد اليوم جلستان، الأولى في ملف الشيخ صلاح ويواصل فيها الإدلاء بشهادته، وتعقد جلسة أخرى في ملف إغبارية، إذ يرد طاقم الدفاع على لائحة الاتهام الموجهة ضده.

وحضر إلى المحكمة عدد من القيادات والكوادر من مختلف القوى السياسية، إلى جانب أقارب القياديين.

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