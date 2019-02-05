قطر تنجز صفقة شراء أحد مطارات موسكو الرئيسية

أعلن المدير التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، الثلاثاء، أن الشركة تتطلع لإنهاء صفقة شراء حصة في مطار "فنوكوفو" بموسكو قبل نهاية عام 2019.
وقال الباكر ردا على سؤال بهذا الشأن: "نسعى لإنهاء الصفقة قبل نهاية العام".
ومطار "فنوكوفو" الدولي، هو مطار دولي ذو مدرجي هبوط يقع على بعد 28 كيلومترا جنوب غربي مركز موسكو.
ويعد المطار واحدا من المطارات الثلاثة الرئيسية التي تخدم موسكو.
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