وزير الدفاع الروسي يكلف قواته بزيادة مدى الصواريخ الأرضية

الخليج 365/ بغدادأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، أنه من الضروري تطوير الخيار الأرضي لمجمع "كاليبر" البحري ذو الصواريخ المجنحة بعيدة المدى خلال 2019-2020، وإنشاء مجمع صواريخ أرضية بعيدة المدى أسرع من الصوت في نفس الفترة الزمنية.

وقال شويغو في جلسة وزارة الدفاع: "قدمت الأركان العامة للقائد الأعلى قائمة بالفعاليات وقد قام بالموافقة عليها. من الضروري خلال عامي 2019-2020 تطوير الخيار الأرضي لمجمع "كاليبر" البحري ذو الصواريخ المجنحة بعيدة المدى، والتي أثبتت فعاليتها في سوريا. وفي نفس الفترة الزمنية، يلزمنا إنشاء مجمع صواريخ أرضي بصواريخ بعيدة المدى أسرع من الصوت".



وتابع شويغو: ""بالإضافة إلى ذلك، من المهم زيادة مدى الإطلاق لأنظمة الصواريخ الأرضية التي يتم تطويرها اليوم".

كما أعلنت الدفاع الروسية، عن نشر أول منظومة صواريخ للدفاع الجوي الحديثة من طراز "اس-350" فيتياز في مقاطعة ليننغراد.

وقالت في بيان: "تحصل قوات الجوية الفضائية الروسية عام 2019 على أحدث منظومة صواريخ للدفاع الجوي من طراز "اس-350" فيتياز. وتمركز المنظومة من المقرر في المركز التدريبي للقوات الصاروخية للدفاع الجوية التابعة للقوات الجوية الفضائية في ضواحي ليننغراد.

