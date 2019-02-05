واشنطن تطلب من الدول استعادة مواطنيها من "داعش" ومحاكمتهم

دعت الولايات المتحدة، الدول لاستعادة مواطنيها الذين التحقوا بصفوف تنظيم "داعش" ومحاكمتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في بيان تلقت الخليج 365، إن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية".
وقالت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن "قسد" أنهم ألقوا القبض على أكثر من 900 مقاتل أجنبي منذ بدء الحملة العسكرية المدعومة من واشنطن ضد تنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، الاحد، أن قوات بلاده في سوريا البالغ عددها 2000 بدؤوا الانسحاب، لافتا إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش"، وأن جزءا منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.
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