الحوثيون يرفضون الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا إذا إفرج عن أسراهم

الخليج 365/ بغداداشترط وفد جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في المحادثات اليمنية حول اتفاق الأسرى، والتي تقام حاليا في العاصمة الأردنية عمان، الإفراج عن جميع الأسرى اليمنيين، مقابل الإفراج عن نظرائهم السعوديين.

وقال رئيس الوفد عبد القادر المرتضى إنه "لن يتم الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا في حال الإفراح عن جميع الأسرى اليمنيين".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن المرتضى قوله إن "السعودية هي المسؤول الأول والأخير عن مصير جميع الأسرى اليمنيين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن".



وتابع، أن "مصير الأسرى السعوديين مرتبط ارتباطا كاملا بمصير الأسرى اليمنيين، ولن يتم الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا في حال الإفراح عن جميع الأسرى اليمنيين سواء لدى الأطراف اليمنية أو السعودية أو الإمارات".