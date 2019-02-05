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ميركل تلتقي الامبراطور أكيهيتو في إطار زيارتها لليابان

واصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها لليابان اليوم الثلاثاء حيث التقت الامبراطور أكيهيتو الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه أواخر نيسان/أبريل المقبل.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تلتقي فيها ميركل بالامبراطور الياباني البالغ من العمر 85 عاما والذي يلعب دورا هاما في تكامل السلطات داخل الدولة، وإن لم يكن فاعلا بشكل أساسي على مسرح السياسة هناك.

ويعتقد أن لقاء المستشارة الألمانية مع الامبراطور الياباني قد تناول مبادئ أساسية في السياسة والنظام الاجتماعي، وذلك بشكل أقوى مما كان مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

ومن المقرر أن يغادر أكيهيتو منصبه في 30 نيسان/أبريل، ليخلفه في منصبه نجله و ولي عهده، ناروهيتو، البالغ من العمر 58 عاما، والذي من المنتظر أن يلتقي المستشارة ميركل في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، وذلك بعد لقاء المستشارة مع طلاب من جامعة "كيو" في طوكيو، وهي إحدى أهم الجامعات اليابانية الخاصة، والتي تركز بشكل خاص على الدراسات المتعلقة بالشأن الخارجي.

وستتناقش ميركل مع الطلاب بشأن العلاقات الألمانية-اليابانية والتحديات المستقبلية. كما ستتحدث المستشارة أمام أحد المنتديات الاقتصادية.

وفي ختام الزيارة، من المقرر أن تزور المستشارة شركة يابانية متخصصة في تطبيقات عملية للذكاء الصناعي، ومن بين هذه التطبيقات تقنية الجيل الخامس لاتصالات الهاتف الجوال.