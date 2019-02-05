الان تتابع أردوغان يمهل قوات سوريا الديمقراطية أسبوعين للانسحاب من منبج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستمهل قوات سوريا الديمقراطية، أسبوعين للانسحاب من مدينة منبج. وأضاف في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطة مرضية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المنطقة الأمنية في الشمال السوري.

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