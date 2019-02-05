دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مادورو يرد على تهديدات ترامب بالتدخّل العسكري: ضربٌ من الجنون

جدّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما هدّد «الأخير» بالتدخُّل العسكري في بلاده.

وكان ترامب قد قال، في تصريحات أمس الإثنين، في حوار مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية إنّ التدخّل عسكريًّا في فنزويلا «قيد الدراسة».

وردًا على ذلك، قال مادورو، في تصريحات صحفية، إنّ تفكير ترامب بإرسال قوات عسكرية إلى بلاده يعتبر ضربًا من الجنون، واصفًا ذلك بـ«اللاشرعي والإجرامي».

واتهم الرئيس الفنزويلي، ترامب بأنّ تحركاته هذه تسعى إلى السيطرة على النفط الفنزويلي، وغيره من الثروات التي تمتلكها البلاد.

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا اضطرابًا سياسيًّا عقب إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، فيما تمسّك مادورو بسلطته، وقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهمًا إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأمس الإثنين، نفّذت دول أوروبية تهديدها بالاعتراف بجوايدو رئيسًا مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية، بعدما أمهلت مادورو ثمانية أيام لإجراء الانتخابات.

واعترفت دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والسويد والنمسا بجوايدو، وقبل ذلك حظي زعيم المعارضة باعتراف الولايات المتحدة وكندا وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية والوسطى، وهي: «الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وباراجوي والبرازيل وتشيلي وبنما وكوستاريكا وجواتيمالا».

كما اعترفت بجوايدو رئيسًا كلٌ من: «أستراليا وإسرائيل والمغرب»، فيما تتجه البرتغال وهولندا والدنمارك إلى إعلان موقف مماثل.

وتتهم المعارضة مادورو بـ«قيادة نظام بوليسي ديكتاتوري قائم على القمع والترهيب»، كما تتهمه أيضًا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة للاحتفاظ بالسلطة التي يهيمن عليها منذ العام 2014».

من جانبه، رفض مادورو كل المطالب الدولية بحل الأزمة سلميًّا، سواء بالتخلي عن السلطة أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة، غير أنّه عرض فقط إعادة انتخاب البرلمان، قبل أن يهدد بنشوب حرب أهلية في البلاد في حال تدخل أحد سياسيًّا أو عسكريًّا في شؤون فنزويلا.

وبينما تطالب روسيا كلًا من الولايات المتحدة ودول الغرب بعدم التدخُّل في شؤون فنزويلا، تؤكد إدارة ترامب أنّ كل السيناريوهات مطروحة لعزل مادورو بما فيها التدخل العسكري.