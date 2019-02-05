شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تتقدم بمذكرة بسبب تغيب الوزير عن اجتماعات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمذكر لرئيس مجلس النواب ، بسبب استمرار تغيب وزير الزراعة، ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من مرة على التوالى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الاختصاص.

من جانبه قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحكومة عليها مواجهة الطلبات العامة للنواب بكل شجاعة، وتعرض رؤيتها وفقا لاعتماداتها أفضل من التقصير وعدم الحضور، متابعا: اللى مش قادر يشتغل يسيب مكانه لمن هو أجدر به منه.

وسيطرت حالة من الغضب على أعضاء اللجنة جميعهم ومقدمى طلبات الإحاطة، بسبب عدم حضور رئيس هيئة الثروة السمكية، ووزير الزراعة مطالبين برفع الاجتماع، وتأجيل مناقشة الطلبات فى حضور زير الزراعة ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية.

الجدير بالذكر، أن اللجنة كانت ستناقش اليوم عدد من طلبات الإحاطة، بشأن توقف أعمال التكريك والتطهير لبحيرة مريوط، مما أدى إلى ارتفاع مستوى القاع، وانخفاض مستوى المياه بها، فضلاً عن تجفيفها مما ترتب عليه نفوق الأسماك، وتضرر الصيادين دون تعويضهم، طلب حول سوء إدارة مزرعة مريوط السمكية وتعرضها للإهمال، وتوقف أعمال التطهير لبحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، واستعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير بحيرة إدكو وتنميتها، وتطهير وتعميق حوض ميناء الصيد بقرية المعدية مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتبحث التعدي على قطعة أرض بمركز الحسنية لإقامة أحواض سمكية خاصة بتجارب كلية علوم الثروة السمكية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيصها لإقامة مدرسة ثانوية زراعية.