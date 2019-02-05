شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان" تفتح ملف تهرب اللاعبين من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، طلبى إحاطة، الأول بشأن تهرب اللاعبين من الضرائب، والثانى حول حل وتصفية نادي وادي دجلة المعادي.

وكان النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة بشأن تهرب اللاعبين من الضرائب، مؤكداً أن التلاعب في عقود اللاعبين أصبح علنيا وليس في الخفاء، ويتضح ذلك إعلاميا بشكل رسمي.

وأشار عضو مجلس النواب فى طلبه أن الضرائب تعد من أهم مصادر الدخل القومى، وفى الفترة الأخيرة تم تداول قيمة عقد أحد اللاعبين الذي قُدر بقيمة 40 مليون جنيه، لكن عند تقديم العقد الخاص به لاتحاد الكرة اتضح أن المبلغ الرسمي قدره 9 ملايين جنيه فقط، مما يشير إلى وجود شبهة تهرب ضريبي.