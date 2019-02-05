أردوغان: لسنا مجبورين على الحصول على إذن من أحد للتدخل بسوريا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "أهمية التطورات في الشأن السوري التي تتعلق بمستقبلنا تدفعنا إلى استخدام جميع الطرق والأساليب. لكن في حال أصبح التدخل أمرًا لا مفر منه فإننا لسنا مجبورين على الحصول على إذن من أحد أو تقديم حساب لأحد".

وشدد على انه "لا توجد خطة مرضية مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الأمنية في الشمال السوري".